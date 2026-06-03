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#Album jeunesse

Mon tour du monde inoubliable

Matt Ralphs, Aysha Tengiz

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Un livre qui fait voyager ! Prêt. e pour une aventure inoubliable ?? De New York à Tokyo, en passant par Budapest et Londres, explore 12 cités d'exception lors d'un tour du monde plein de vie et de couleurs ? ! Histoire, habitants, mots courants et traditions... ces grandes villes n'auront bientôt plus de secrets pour toi ? ! Fais du vélo le long des canaux d'Amsterdam, chante à tue-tête au karaoké à Séoul, ou savoure une glace bien fraîche sous le soleil de Rome... Bon voyage ? !

Par Matt Ralphs, Aysha Tengiz
Chez Quatre Fleuves

|

Auteur

Matt Ralphs, Aysha Tengiz

Editeur

Quatre Fleuves

Genre

Autres éditeurs (P à T)

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Mon tour du monde inoubliable

Matt Ralphs, Aysha Tengiz

Paru le 03/06/2026

32 pages

Quatre Fleuves

13,90 €

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Scannez le code barre 9791026405337
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