Mon tour du monde inoubliable

Un livre qui fait voyager ! Prêt. e pour une aventure inoubliable ?? De New York à Tokyo, en passant par Budapest et Londres, explore 12 cités d'exception lors d'un tour du monde plein de vie et de couleurs ? ! Histoire, habitants, mots courants et traditions... ces grandes villes n'auront bientôt plus de secrets pour toi ? ! Fais du vélo le long des canaux d'Amsterdam, chante à tue-tête au karaoké à Séoul, ou savoure une glace bien fraîche sous le soleil de Rome... Bon voyage ? !