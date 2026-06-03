Photographier l'islam ordinaire

A quoi ressemble concrètement l'islam au sein d'une association musulmane ? C'est à cette question que répond le sociologue Guillaume Chatagny dans cet ouvrage issu d'une enquête de terrain menée entre 2017 et 2021 au sein d'un Centre Culturel Islamique Albanais en Suisse. Au fil de ses visites, l'auteur a observé la vie ordinaire de l'association musulmane et a réalisé un grand nombre de photographies. Il examine ainsi les objets et les gestes, plus globalement les contours de l'agir qui façonnent l'islam dans une communauté locale. Plus qu'un simple usage illustratif, la photographie y occupe une place méthodologique centrale : l'image est la donnée principale sur laquelle reposent tant l'analyse que le texte. Alliant analyse ethnographique et réflexion sur la méthode photographique, ce livre invite à porter un autre regard sur l'islam, loin des clichés médiatiques, des débats, voire des polémiques, en pointant les détails de l'agir musulman en contexte associatif.