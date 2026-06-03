Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Photographier l'islam ordinaire

Guillaume Chatagny

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
A quoi ressemble concrètement l'islam au sein d'une association musulmane ? C'est à cette question que répond le sociologue Guillaume Chatagny dans cet ouvrage issu d'une enquête de terrain menée entre 2017 et 2021 au sein d'un Centre Culturel Islamique Albanais en Suisse. Au fil de ses visites, l'auteur a observé la vie ordinaire de l'association musulmane et a réalisé un grand nombre de photographies. Il examine ainsi les objets et les gestes, plus globalement les contours de l'agir qui façonnent l'islam dans une communauté locale. Plus qu'un simple usage illustratif, la photographie y occupe une place méthodologique centrale : l'image est la donnée principale sur laquelle reposent tant l'analyse que le texte. Alliant analyse ethnographique et réflexion sur la méthode photographique, ce livre invite à porter un autre regard sur l'islam, loin des clichés médiatiques, des débats, voire des polémiques, en pointant les détails de l'agir musulman en contexte associatif.

Par Guillaume Chatagny
Chez Academic Press Fribourg

|

Auteur

Guillaume Chatagny

Editeur

Academic Press Fribourg

Genre

Histoire de la psychologie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Photographier l'islam ordinaire par Guillaume Chatagny

Commenter ce livre

 

Photographier l'islam ordinaire

Guillaume Chatagny

Paru le 03/06/2026

326 pages

Academic Press Fribourg

33,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782889811052
9782889811052
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Pourquoi les bibliothécaires vérifient désormais les livres “fantômes” Erri De Luca : “Je suis sioniste”, “pas de génocide à Gaza”, parole contraire et géométrie variable ? Partir à l'aventure en suivant l'itinéraire du livre de la première femme prix Nobel de littérature Partout en France, les libraires bricolent de nouveaux modèles pour survivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.