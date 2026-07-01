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2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman jeunesse

S.O.S Je rentre au CP

Laurent Audouin, Fabrice Colin

ActuaLitté
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Le livre idéal pour préparer la rentrée au CP ! Prêt à quitter la maternelle pour vivre une nouvelle aventure en primaire ? Apprendre à lire, écrire et compter, ça peut paraître impressionnant... mais pas de panique ! Avec Arthur, Charlie et Rocky, découvre ce qui t'attend à l'école des grands. Dans ce livre, tu trouveras . - des conseils pour te sentir bien en classe - des astuces pour apprendre sans stress - des infos sur la cantine, la récré et même... les secrets de ton enseignant ! Le CP est une grande étape. Ce guide complet aidera votre enfant à l'aborder avec confiance, curiosité et envie d'apprendre !

Par Laurent Audouin, Fabrice Colin
Chez Play Bac

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Auteur

Laurent Audouin, Fabrice Colin

Editeur

Play Bac

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

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S.O.S Je rentre au CP

Laurent Audouin, Fabrice Colin

Paru le 01/07/2026

80 pages

Play Bac

7,90 €

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Scannez le code barre 9791070161272
9791070161272
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