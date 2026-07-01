S.O.S Je rentre au CP

Le livre idéal pour préparer la rentrée au CP ! Prêt à quitter la maternelle pour vivre une nouvelle aventure en primaire ? Apprendre à lire, écrire et compter, ça peut paraître impressionnant... mais pas de panique ! Avec Arthur, Charlie et Rocky, découvre ce qui t'attend à l'école des grands. Dans ce livre, tu trouveras . - des conseils pour te sentir bien en classe - des astuces pour apprendre sans stress - des infos sur la cantine, la récré et même... les secrets de ton enseignant ! Le CP est une grande étape. Ce guide complet aidera votre enfant à l'aborder avec confiance, curiosité et envie d'apprendre !