Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Polar

Pyromanes

Jordan Nourry

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
C'est le week-end du 15 août à Saint-Paulien, petit village de Haute-Loire planté au milieu des lentilles et des volcans endormis. Clairement un de ces coins de France où rien ne bouge. Jusqu'à ce que tout s'embrase et que le major de la gendarmerie ne soit brutalement sorti de sa torpeur estivale par un cadavre, un brûlé grave, des témoins en état de choc et un encombrant perroquet récupéré sur la scène de crime. Pressé par sa hiérarchie de démêler au plus vite les fils de cette très vilaine affaire, le major s'attaque donc à l'enquête la plus complexe de sa carrière. Avec, comme seule aide, un jeune brigadier pour qui cet invraisemblable fait-divers relève du baptême du feu. Tous les scénarios sont sur la table, y compris les pires. L'enquête sur Bertrand Valentin peut commencer.

Par Jordan Nourry
Chez Hugo et Compagnie

|

Auteur

Jordan Nourry

Editeur

Hugo et Compagnie

Genre

Thrillers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Pyromanes par Jordan Nourry

Commenter ce livre

 

Pyromanes

Jordan Nourry

Paru le 01/07/2026

400 pages

Hugo et Compagnie

19,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791042905422
9791042905422
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Radio France : une rentrée mouvementée pour France Culture et France Inter À deux heures de la librairie la plus proche, elle achète 146 livres en une journée Étienne Klein écarté de France Culture après le retrait de son doctorat Hachette en deuil après le décès de sa directrice des droits jeunesse
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.