C'est le week-end du 15 août à Saint-Paulien, petit village de Haute-Loire planté au milieu des lentilles et des volcans endormis. Clairement un de ces coins de France où rien ne bouge. Jusqu'à ce que tout s'embrase et que le major de la gendarmerie ne soit brutalement sorti de sa torpeur estivale par un cadavre, un brûlé grave, des témoins en état de choc et un encombrant perroquet récupéré sur la scène de crime. Pressé par sa hiérarchie de démêler au plus vite les fils de cette très vilaine affaire, le major s'attaque donc à l'enquête la plus complexe de sa carrière. Avec, comme seule aide, un jeune brigadier pour qui cet invraisemblable fait-divers relève du baptême du feu. Tous les scénarios sont sur la table, y compris les pires. L'enquête sur Bertrand Valentin peut commencer.