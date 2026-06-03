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Le Petit Spirou présente... - Tome 3 - Ma prof de calcul

Tome, Janry

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Dans l'univers du Petit Spirou, Melle Chiffre occupe une place à part : la jolie prof de calcul exerce un attrait certain sur ses jeunes élèves et sur ses collègues... M. Mégot en deviendrait presque galant ! Follement amoureuse du très terne et très timoré M. Dugenou, au grand dam de ses admirateurs, elle est une grande adepte du bain de minuit. Un des personnages récurrents de la série, qui allie charme et humour. Le meilleur des gags du "Petit Spirou" mettant en scène Mademoiselle Chiffre, la jolie prof de calcul. Les gags sont complétés par un portrait du personnage, une lettre écrite par le Petit Spirou, des pages de garde amusantes autour de l'univers du personnage et une couverture inédite.

Par Tome, Janry
Chez Editions Dupuis

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Auteur

Tome, Janry

Editeur

Editions Dupuis

Genre

Humour

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Le Petit Spirou présente... - Tome 3 - Ma prof de calcul

Tome, Janry

Paru le 03/06/2026

32 pages

Editions Dupuis

3,99 €

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Scannez le code barre 9782808516648
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