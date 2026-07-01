Joy de toi

Découvrez les romans adaptés de la série TV Les Sisters ! La famille est en effervescence. Marine a gagné un concours télé et la star de la chanson Joy D. va venir passer la journée dans la maison des Sisters. C'est déjà beaucoup que Maman et Papa fassent tout pour se faire remarquer, mais si, en plus Wendy s'incruste, alors là, c'est trop. Marine a tout sauf envie de partager son Joy D ! Entre la grande et la petite, la guerre est une nouvelle fois déclarée. Et quand il s'agit des Sisters, cela devient vite explosif !