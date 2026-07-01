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2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman jeunesse

Joy de toi

François Vodarzac

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Découvrez les romans adaptés de la série TV Les Sisters ! La famille est en effervescence. Marine a gagné un concours télé et la star de la chanson Joy D. va venir passer la journée dans la maison des Sisters. C'est déjà beaucoup que Maman et Papa fassent tout pour se faire remarquer, mais si, en plus Wendy s'incruste, alors là, c'est trop. Marine a tout sauf envie de partager son Joy D ! Entre la grande et la petite, la guerre est une nouvelle fois déclarée. Et quand il s'agit des Sisters, cela devient vite explosif !

Par François Vodarzac
Chez Bamboo Editions

|

Auteur

François Vodarzac

Editeur

Bamboo Editions

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

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Joy de toi

François Vodarzac

Paru le 01/07/2026

96 pages

Bamboo Editions

11,90 €

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Scannez le code barre 9791041121441
9791041121441
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