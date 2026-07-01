The Eminence in Shadow Tome 17

Il est prêt à tout pour devenir une Eminence de l'ombre... mais ses plus gros mensonges vont le rattraper ! Après avoir été propulsé dans un monde parallèle suite à un accident, Cid prend un malin plaisir à interpréter son rôle d'Eminence de l'Ombre, un personnage mystérieux qui influence le cours des événements depuis les coulisses et qui possède d'incroyables pouvoirs. Après l'attaque terroriste menée contre l'académie, un aristocrate, membre de la société secrète des 13 Lames de la nuit, est assassiné à Midgar. Impliqué malgré lui, Cid est obligé de vivre quelque temps avec Christina et Kanade afin de ne pas être pris pour cible... Ne manquez pas ce dix-septième volume de The Eminence in Shadow, qui voit le mal être combattu par le mal !