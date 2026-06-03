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Game over - Tome 2 - No problemo

Midam, Adam, Augustin

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Kid Paddle n'est pas qu'un écolier peu sage, fan de gore et de trash. C'est aussi le plus redoutable dégommeur de monstres gluants et terrifiants ! Il peut ainsi passer des heures sur sa console à s'éclater sur les jeux dont le petit barbare, son double virtuel, est le héros. Des heures de stress et de coups fourrés en perspective ! Car le petit héros numérique va devoir affronter les pires ennemis jamais croisés dans un jeu vidéo : les redoutables Blorks, qui le poursuivent inlassablement jusqu'au GAME OVER final.

Par Midam, Adam, Augustin
Chez Editions Dupuis

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Auteur

Midam, Adam, Augustin

Editeur

Editions Dupuis

Genre

Humour

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Game over - Tome 2 - No problemo

Midam, Adam, Augustin

Paru le 03/06/2026

48 pages

Editions Dupuis

3,99 €

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Scannez le code barre 9782808516594
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