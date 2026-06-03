Game over - Tome 2 - No problemo

Kid Paddle n'est pas qu'un écolier peu sage, fan de gore et de trash. C'est aussi le plus redoutable dégommeur de monstres gluants et terrifiants ! Il peut ainsi passer des heures sur sa console à s'éclater sur les jeux dont le petit barbare, son double virtuel, est le héros. Des heures de stress et de coups fourrés en perspective ! Car le petit héros numérique va devoir affronter les pires ennemis jamais croisés dans un jeu vidéo : les redoutables Blorks, qui le poursuivent inlassablement jusqu'au GAME OVER final.