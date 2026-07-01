Pack en 3 volumes : Paris 1855 ; Paris 1867 ; Paris 1878

Elle a dédié sa vie à aider les âmes vagabondes. Mai 1855 - Alors que Napoléon III va inaugurer à Paris l'Exposition universelle, sa maîtresse Maria Zambelli est retrouvée pendue au pont de l'Alma. Elle a refusé d'empoisonner l'empereur et l'a payé de sa vie. Malgré sa mort, les complotistes ne désarment pas et jettent leur dévolu sur un autre proche de l'empereur : le colonel Ferrrand. Ils enlèvent sa femme, une princesse algérienne, pour le forcer à accomplir le régicide. Le colonel va alors faire appel à Julie Petit Clou. Elle a 12 ans et a des dons de divination. Ils ont peu de temps pour identifier les conspirateurs : Ferrand a instruction de tuer l'empereur à son arrivée à l'Exposition Universelle... Le concept de la série. Julie Petit Clou est une passerelle entre le monde des esprits et celui des vivants, seule à percevoir les âmes tourmentées et répercuter leurs voix avides de justice. De 1855 à 1937, elle est l'héroïne de cette série qui explore à chaque album les grandes Expositions universelles de Paris, autant de cocktails de l'air du temps. Des miroirs grossissants qui émerveillent et déchainent les passions jusqu'au crime.