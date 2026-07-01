Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Imaginaire

Pack en 3 volumes : Paris 1855 ; Paris 1867 ; Paris 1878

Jack Manini, Etienne Willem

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Elle a dédié sa vie à aider les âmes vagabondes. Mai 1855 - Alors que Napoléon III va inaugurer à Paris l'Exposition universelle, sa maîtresse Maria Zambelli est retrouvée pendue au pont de l'Alma. Elle a refusé d'empoisonner l'empereur et l'a payé de sa vie. Malgré sa mort, les complotistes ne désarment pas et jettent leur dévolu sur un autre proche de l'empereur : le colonel Ferrrand. Ils enlèvent sa femme, une princesse algérienne, pour le forcer à accomplir le régicide. Le colonel va alors faire appel à Julie Petit Clou. Elle a 12 ans et a des dons de divination. Ils ont peu de temps pour identifier les conspirateurs : Ferrand a instruction de tuer l'empereur à son arrivée à l'Exposition Universelle... Le concept de la série. Julie Petit Clou est une passerelle entre le monde des esprits et celui des vivants, seule à percevoir les âmes tourmentées et répercuter leurs voix avides de justice. De 1855 à 1937, elle est l'héroïne de cette série qui explore à chaque album les grandes Expositions universelles de Paris, autant de cocktails de l'air du temps. Des miroirs grossissants qui émerveillent et déchainent les passions jusqu'au crime.

Par Jack Manini, Etienne Willem
Chez Bamboo Editions

|

Auteur

Jack Manini, Etienne Willem

Editeur

Bamboo Editions

Genre

Aventure

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Pack en 3 volumes : Paris 1855 ; Paris 1867 ; Paris 1878 par Jack Manini, Etienne Willem

Commenter ce livre

 

Pack en 3 volumes : Paris 1855 ; Paris 1867 ; Paris 1878

Jack Manini, Etienne Willem

Paru le 01/07/2026

64 pages

Bamboo Editions

29,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791041120291
9791041120291
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Radio France : une rentrée mouvementée pour France Culture et France Inter À deux heures de la librairie la plus proche, elle achète 146 livres en une journée Étienne Klein écarté de France Culture après le retrait de son doctorat Hachette en deuil après le décès de sa directrice des droits jeunesse
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.