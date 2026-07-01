Pack en 3 volumes : Paris 1855 ; Paris 1867 ; Paris 1878

Elle a dédié sa vie à aider les âmes vagabondes. Mai 1855 - Alors que Napoléon III va inaugurer à Paris l'Exposition universelle, sa maîtresse Maria Zambelli est retrouvée pendue au pont de l'Alma. Elle a refusé d'empoisonner l'empereur et l'a payé de sa vie. Malgré sa mort, les complotistes ne désarment pas et jettent leur dévolu sur un autre proche de l'empereur : le colonel Ferrrand. Ils enlèvent sa femme, une princesse algérienne, pour le forcer à accomplir le régicide. Le colonel va alors faire appel à Julie Petit Clou. Elle a 12 ans et a des dons de divination. Ils ont peu de temps pour identifier les conspirateurs : Ferrand a instruction de tuer l'empereur à son arrivée à l'Exposition Universelle... Le concept de la série. Julie Petit Clou est une passerelle entre le monde des esprits et celui des vivants, seule à percevoir les âmes tourmentées et répercuter leurs voix avides de justice. De 1855 à 1937, elle est l'héroïne de cette série qui explore à chaque album les grandes Expositions universelles de Paris, autant de cocktails de l'air du temps. Des miroirs grossissants qui émerveillent et déchainent les passions jusqu'au crime.
Par
Jack Manini, Etienne Willem Chez
Bamboo Editions
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