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Les Schtroumpfs et le village des filles - Tome 5 - Le bâton de Saule

Parthoens, Thierry Culliford, Laurent Cagniat

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N'est pas Grande Schtroumpfette qui veut, et lorsqu'elle demande à Saule de lui enseigner ses secrets, Menthe se fait envoyer sur les roses. Mais il faut faire attention à ce que l'on souhaite : lorsque, quelques jours plus tard, Saule se fait piquer par une plante vénéneuse, Menthe va devoir entreprendre une périlleuse aventure pour lui sauver la vie, en compagnie de Tempête et Bouton d'Or. Et découvrir que la connaissance s'acquiert avec l'expérience, pas autrement !

Par Parthoens, Thierry Culliford, Laurent Cagniat
Chez Le Lombard

|

Auteur

Parthoens, Thierry Culliford, Laurent Cagniat

Editeur

Le Lombard

Genre

Humour

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Les Schtroumpfs et le village des filles - Tome 5 - Le bâton de Saule

Parthoens, Thierry Culliford, Laurent Cagniat

Paru le 03/06/2026

48 pages

Le Lombard

3,99 €

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