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#Imaginaire

Karma

Narath Bogojevic

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Karma est une fable noire et grotesque où le réel et le fantastique s'entremêlent. D'un côté, deux huissiers, représentants froids d'un système implacable, happés dans un monde carnavalesque, malsain et orgiaque qui transforme leur pouvoir en faiblesse et leur faute en supplice. De l'autre, une enfant jetée à la rue, condamnée à survivre, puis à se reconstruire par une discipline artistique extrême. L'album déploie une narration en miroir, implacable, où le temps étire les souffrances et creuse les transformations physiques et morales. La monstruosité n'est pas seulement surnaturelle, elle naît de la culpabilité, de la lâcheté et de l'incapacité à changer. Refusant toute morale simpliste, l'histoire interroge la notion de pardon et affirme une vision radicale : certaines fautes ne s'effacent pas. Pour public averti ! (Erotisme et hyperviolence)

Par Narath Bogojevic
Chez Les Humanoïdes Associés

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Auteur

Narath Bogojevic

Editeur

Les Humanoïdes Associés

Genre

Divers

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Karma

Narath Bogojevic

Paru le 03/06/2026

88 pages

Les Humanoïdes Associés

19,95 €

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Scannez le code barre 9782731608793
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