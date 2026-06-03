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Les fondements de la naturopathie ressourcée

Christophe Cannaud

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L'approche de la naturopathie ressourcée propose de vraies réponses durables à la nécessité d'un retour au naturel face à la triple désertion écologique de notre époque : - l'écologie intérieure, afin de mieux s'écouter, prendre soin de sa santé, se respecter et suivre davantage nos rêves profonds, nos souhaits d'incarnation, qui donnent du sens à nos vies ; - l'écologie relationnelle, en nous reliant fraternellement à cette évidence d'une nécessaire solidarité et un meilleur partage de tout ce qui existe ; - et enfin, l'écologie avec la nature et l'environnement qui nous nourrissent, nous protègent et qui prennent soin de nous et des autres. "Soyons le changement que l'on veut voir dans le monde" disait le Mahatma Gandhi. Alors, commençons, dès maintenant, à incarner cette intention, par l'exemplarité de nos comportements, de nos pensées et de nos croyances, à la lumière de "la sobriété heureuse" si chère à Pierre Rabhi, que nous soyons praticiens ou non.

Par Christophe Cannaud
Chez InterEditions

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Auteur

Christophe Cannaud

Editeur

InterEditions

Genre

Naturothérapie

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Les fondements de la naturopathie ressourcée

Christophe Cannaud

Paru le 03/06/2026

272 pages

InterEditions

30,00 €

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