Maléfique, assoiffée de vengeance, vient de jeter un sort à la princesse Aurore... Désormais, elle cherche à accumuler suffisamment de pouvoir et de magie pour assurer la pérennité de son règne. Lorsque ses gobelins reviennent d'un raid contre un royaume voisin, avec un mystérieux grimoire lumineux, la Reine ressent entre ses pages une présence ancienne et surnaturelle, une force capable de lui offrir une source de pouvoir presque illimitée ! Mais pour s'en emparer, Maléfique doit quitter la sécurité de son royaume et s'aventurer dans un monde inconnu et périlleux ! La Reine de la Montagne Interdite est de retour dans une toute nouvelle histoire... maléfique ! Entièrement indépendant du premier, ce deuxième tome ajoute une nouvelle couche de complexité à l'un des antagonistes les plus fascinants et sinistres de l'univers Disney.