Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Comics

Maléfique

Paulina Ganucheau, Théo Stultz

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Maléfique, assoiffée de vengeance, vient de jeter un sort à la princesse Aurore... Désormais, elle cherche à accumuler suffisamment de pouvoir et de magie pour assurer la pérennité de son règne. Lorsque ses gobelins reviennent d'un raid contre un royaume voisin, avec un mystérieux grimoire lumineux, la Reine ressent entre ses pages une présence ancienne et surnaturelle, une force capable de lui offrir une source de pouvoir presque illimitée ! Mais pour s'en emparer, Maléfique doit quitter la sécurité de son royaume et s'aventurer dans un monde inconnu et périlleux ! La Reine de la Montagne Interdite est de retour dans une toute nouvelle histoire... maléfique ! Entièrement indépendant du premier, ce deuxième tome ajoute une nouvelle couche de complexité à l'un des antagonistes les plus fascinants et sinistres de l'univers Disney.

Par Paulina Ganucheau, Théo Stultz
Chez Panini comics

|

Auteur

Paulina Ganucheau, Théo Stultz

Editeur

Panini comics

Genre

Comics divers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Maléfique par Paulina Ganucheau, Théo Stultz

Commenter ce livre

 

Maléfique

Paulina Ganucheau, Théo Stultz

Paru le 01/07/2026

136 pages

Panini comics

15,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791039147170
9791039147170
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Radio France : une rentrée mouvementée pour France Culture et France Inter À deux heures de la librairie la plus proche, elle achète 146 livres en une journée Étienne Klein écarté de France Culture après le retrait de son doctorat Hachette en deuil après le décès de sa directrice des droits jeunesse
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.