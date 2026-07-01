X-Men - L'ère de révélation Tome 7 . Edition collector

Le règne de Révélation est menacé, mais la plus grande des trahisons reste à venir... et son auteur surprendra tout le monde. Miles Morales et Ghost-Spider affrontent Peter Parker, Quentin Quire prend conscience de ses actes au service de Révélation, un combat décisif se déroule dans les Limbes, l'Epée joue sa dernière carte, les X-Men expatriés affrontent Undeadpool, et les X-Vengers se retrouvent face au Président Sam Wilson ! Dernier numéro pour cet événement d'ampleur qui nous a projetés dix ans dans le futur de l'univers Marvel. Quelles seront les conséquences pour les mutants, les héros et le monde ? La prochaine étape de la saga X-Men se joue ici !