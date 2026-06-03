Une flic se bat pour rétablir l'ordre dans une ville de l'Amérique profonde. Delia Mariola est capitaine de police à Baxter, ville industrielle des Etats-Unis aux portes de laquelle a poussé une petite cité censée accueillir les ouvriers du coin. Mais elle abrite surtout de nombreux trafics illégaux - attirant au passage plusieurs gangs qui s'affrontent sans merci pour en obtenir le contrôle. Au milieu de ce chaos, une prostituée est assassinée. Delia se lance à la poursuite du tueur, qu'elle soupçonne d'appartenir à une des bandes opérant dans "Boomtown" et espérant ainsi pouvoir mettre un terme aux activités de cette dernière. Mais quand deux étrangers arrivent à Baxter en quête d'une justice personnelle, ils mettent le feu aux poudres. Delia va devoir lutter pour empêcher sa ville de basculer définitivement dans la violence. "Un roman saisissant, rempli de désespoir, de furie et de justice expéditive". Kirkus Reviews