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#Roman francophone

A travers l'orage

Emily McIntire

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Parfois, il faut briser le coeur de ceux qu'on aime pour les protéger... Lily a fui pour survivre. En quittant Sugarlake, elle a tout laissé derrière elle : ses démons, ses secrets, son addiction à l'alcool. Elle s'est battue pour offrir à son fils la vie qu'il mérite. A présent, elle est sobre, plus forte que jamais, et, surtout, en sécurité. Invisible aux yeux de ceux qui pourraient lui vouloir du mal. Jusqu'à ce que Mason entre dans sa vie. Mason est le meilleur détective privé du Tennessee. Froid, efficace, méthodique. Retrouver Lily à la demande de son frère ne devait être qu'une formalité, un chèque de plus. Mais, dès l'instant où il pose les yeux sur elle, tout bascule. Et il commet l'irréparable : il s'implique. Pourtant chaque sourire partagé est un mensonge. Chaque regard échangé, une trahison. Car Mason est bien loin de l'image que Lily se fait de lui. Entre eux, l'attirance est aussi puissante que les secrets qui les hantent. Mais que restera-t-il lorsque la vérité éclatera ? Tropes : #found family ; #small town. Niveau d'intensité : 3/4 Présence de trigger warnings. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par TIPHAINE SCHEUER. A propos de l'autrice : Ecrivaine passionnée et lectrice assidue, Emily McIntire met un point d'honneur à rendre ses récits émouvants et captivants. Ses romances mettent en scène des personnages profondément humains.

Par Emily McIntire
Chez HarperCollins France

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Auteur

Emily McIntire

Editeur

HarperCollins France

Genre

Romance sexy

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A travers l'orage

Emily McIntire trad. Tiphaine Scheuer

Paru le 01/07/2026

500 pages

HarperCollins France

18,50 €

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