Cours particuliers pour druidesse débutante

Lennaïg vit et travaille avec sa soeur adoptive Kaya. Un notaire lui apprend soudainement que sa mère est morte la veille et non 25 ans plus tôt ! Elle doit aller en Bretagne pour la succession. Avant de partir, Lennaïg se rend à un date arrangé par Kaya où elle fait la rencontre d'un type bizarre qui tente de lui jeter un sort. Deux hommes surgissent alors, Malo et Merlin. Ils affirment être des druides chargés de sa sécurité. A les entendre, Lennaïg serait l'héritière d'une longue lignée de druidesses et sa vie serait menacée. Druidesse, sérieusement ? Ce soir-là, à la surprise de sa soeur, ce n'est pas un mais deux hommes que Lennaïg ramène à la maison...