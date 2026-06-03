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Le slow sex

Jean-François Descombes, Anne Descombes

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La sexualité conventionnelle, qui cible l'orgasme, peut devenir avec le temps, mécanique, ennuyeuse et responsable de tensions. Pour découvrir une satisfaction plus profonde ou revitaliser l'intimité du couple, les auteurs de ce livre proposent de vivre l'acte sexuel en pleine conscience. Au fil des pages et d'exercices pratiques, ils explorent avec vous, pas à pas, la sensibilité et la vitalité sexuelle et révèlent le potentiel extatique des corps. Par la profondeur de l'échange, la sexualité cultive l'amour dans le couple. Ce livre libère des pressions imposées par notre conditionnement et nos idées reçues, et nous pousse à ralentir, nous détendre et découvrir en nous-même comment faire l'amour autrement.

Par Jean-François Descombes, Anne Descombes
Chez Marabout

|

Auteur

Jean-François Descombes, Anne Descombes

Editeur

Marabout

Genre

Garder la forme

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Le slow sex

Jean-François Descombes, Anne Descombes

Paru le 03/06/2026

256 pages

Marabout

7,90 €

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Scannez le code barre 9782501202329
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