Le slow sex

La sexualité conventionnelle, qui cible l'orgasme, peut devenir avec le temps, mécanique, ennuyeuse et responsable de tensions. Pour découvrir une satisfaction plus profonde ou revitaliser l'intimité du couple, les auteurs de ce livre proposent de vivre l'acte sexuel en pleine conscience. Au fil des pages et d'exercices pratiques, ils explorent avec vous, pas à pas, la sensibilité et la vitalité sexuelle et révèlent le potentiel extatique des corps. Par la profondeur de l'échange, la sexualité cultive l'amour dans le couple. Ce livre libère des pressions imposées par notre conditionnement et nos idées reçues, et nous pousse à ralentir, nous détendre et découvrir en nous-même comment faire l'amour autrement.