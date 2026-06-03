La tragédie Bernard Natan

Bernard Natan, pionnier du cinéma, donne naissance à Pathé-Natan, qui va révolutionner une industrie cinématographique en plein essor. Il introduit et développe le cinéma parlant en France. En 1940, dans une France occupée, Bernard Natan né Tanenzapf en Roumanie en 1886 va subir une campagne de dénigrement menée par les autorités françaises et la presse d'extrême droite... Victime d'antisémitisme, il sera déchu de la nationalité française, déporté et assassiné à Auschwitz. C'est son destin brisé qui est raconté dans cet album documenté avec la participation de ses petites-filles, Françoise et Lénick.