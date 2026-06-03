Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Beaux livres

Les pompiers - DépliMondes dès 4 ans

Xxx

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Ce livre-jeu unique te fait découvrir le métier et les missions des pompiers en t'amusant ! Lis ton documentaire pour découvrir 8 infos super intéressantes sur les pompiers, puis déplie ton livre pour le transformer en imaginer GEANT rempli de jeux avec + 35 autocollants ! Crée ta caserne et ton camion a échelle coulissante, fais des jeux pour réaliser certaines missions de pompiers et sauve même un immeuble des flammes ! Tu te glisses dans la peau d'un vrai pompier pour comprendre son métier. Une expérience ludique et immersive pour apprendre en s'amusant, à la maison ou en voyage.

Par Xxx
Chez Pandacraft

|

Auteur

Xxx

Editeur

Pandacraft

Genre

Bricolage et création

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les pompiers - DépliMondes dès 4 ans par Xxx

Commenter ce livre

 

Les pompiers - DépliMondes dès 4 ans

Xxx

Paru le 03/06/2026

Pandacraft

9,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782492898815
9782492898815
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Pourquoi les bibliothécaires vérifient désormais les livres “fantômes” Erri De Luca : “Je suis sioniste”, “pas de génocide à Gaza”, parole contraire et géométrie variable ? Partir à l'aventure en suivant l'itinéraire du livre de la première femme prix Nobel de littérature Partout en France, les libraires bricolent de nouveaux modèles pour survivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.