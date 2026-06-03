Les pompiers - DépliMondes dès 4 ans

Ce livre-jeu unique te fait découvrir le métier et les missions des pompiers en t'amusant ! Lis ton documentaire pour découvrir 8 infos super intéressantes sur les pompiers, puis déplie ton livre pour le transformer en imaginer GEANT rempli de jeux avec + 35 autocollants ! Crée ta caserne et ton camion a échelle coulissante, fais des jeux pour réaliser certaines missions de pompiers et sauve même un immeuble des flammes ! Tu te glisses dans la peau d'un vrai pompier pour comprendre son métier. Une expérience ludique et immersive pour apprendre en s'amusant, à la maison ou en voyage.