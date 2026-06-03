Le Journal de Juju, Tome 01

Sous la forme d'un journal intime, un premier titre avec, pour thème central, une des préoccupations majeures des collégiennes : to be or not to be POPULAIRE ! Juju entre en cinquième. Pendant les vacances d'été, elle s'est fait une copine, qui est devenue super populaire dans son collège grâce aux fêtes qu'elle organisait. Juju rêve de devenir comme elle ! Elle décide donc d'organiser une fête pour Halloween pour devenir, elle aussi, la fille la plus populaire de son collège. Ses parents acceptent si, et seulement si, elle réussit à avoir 15 à son premier exposé. Malheureusement pour elle, Juju se retrouve dans une autre classe que ses deux BFF, et elle ne sait pas avec qui se mettre pour les exposés à venir. Elle repère une nouvelle, dont elle et ses BFF se moquent car elles la trouvent bizarre, mais qui a l'air d'être très forte en classe. En secret, Juju concocte un plan pour se rapprocher de cette élève, et obtenir, grâce à elle, le fameux 15 qui lui ouvrira les portes de sa fête et de la popularité. Une héroïne très attachante Juju est une préado vive et drôle. Elle doute beaucoup, fait des erreurs, mais sait toujours se remettre en question. Elle adore ses deux meilleures amies, Leyla et Chloé, avec qui elle a fondé un club, le club SOS BFF, qui tente de répondre aux grandes questions et petits soucis des filles du collège. Un livre pour les jeunes filles de 10 à 14 ans Le passage de l'enfance à l'adolescence n'est jamais un moment facile. C'est pour cela que toutes les problématiques liées à ce passage (puberté, amitié, amour, famille...) seront abordées frontalement ici, en étant au plus près de ce qui est ressenti et vécu au quotidien ! Avec une autrice, Camille Masson, rédactrice au magazine jeunesse Julie, qui cultive une écriture toujours connectée à son lectorat, avec justesse et respect. Des bonus avec chaque livre Un test à réaliser (ici , "Quelle amie es-tu ? "), une fiche avec cinq astuces à collectionner (ici, "Comment se faire des amies"), et un marque-page à colorier !