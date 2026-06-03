Past, Present, Future

Rowan et Neil formaient le couple parfait. Mais leur idylle est brusquement interrompue lorsque, à la rentrée, l'un doit partir à Boston, et l'autre à New York. Malgré leur amour, cette séparation les impacte. Rowan se sent seule à la fac et peine à trouver sa place dans son groupe d'écriture, tandis que Neil remet en question son parcours universitaire. Trop absorbés par leurs problèmes respectifs et ne voulant pas être un poids l'un pour l'autre, ils commencent à s'éloigner. Pour ne rien arranger à ses angoisses, le passé de Neil refait surface, le plongeant d'autant plus dans une spirale négative. Le stress universitaire, la distance, les traumatismes familiaux... C'en est trop pour lui, et leur couple ne tient plus qu'à un fil. Malgré tous ces obstacles, leur amour sera-t-il assez fort pour surmonter cette première année à la fac ? Une romance poignante entre Sally Rooney et Emily Henry La suite indépendante de Today, tonight, tomorrow, une romance réaliste et bouleversante entre Sally Rooney et Emily Henry, avec pour mots d'ordre écoute, consentement et soutien. La santé mentale étudiante en filigrane Rachel Lynn Solomon aborde avec douceur et justesse la complexité des relations à distance et la santé mentale des étudiants, mettant au coeur de son récit ce qu'éprouvent les jeunes adultes en quête de soi.