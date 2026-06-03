Il existe un vieux dicton sur les histoires, on dit qu'il y en a toujours trois versions : la tienne, la mienne, et la vérité. Lorsque la célèbre Margaret Ives invite la chroniqueuse people Alice Scott pour rédiger ses mémoires, celle-ci, en éternelle optimiste, y voit enfin sa chance de briller. Le hic ? Elle a un concurrent, et pas des moindres : Hayden Anderson, taciturne journaliste, lauréat du Pulitzer. Margaret leur donne un mois pour faire leurs preuves... mais choisit de leur révéler des épisodes différents de sa vie. Avec interdiction formelle de comparer leurs notes. Pour ne rien arranger, dès qu'ils sont dans la même pièce, Hayden et Alice ne pensent qu'à une chose : se sauter dessus. Plus le temps passe, plus il devient évident que leur histoire, tout comme celle racontée par Margaret, pourrait être un mystère, une tragédie ou une romance... selon qui tient la plume. Par l'autrice best-seller de People We Meet on Vacation, le phénomène TikTok déjà adapté en film sur Netflix ! " Une délicieuse romance slow burn, un love interest bougon absolument parfait, et une intrigue pleine de rebondissements, ce roman coche vraiment toutes les cases pour moi ! " Laurie Gilmore, autrice de The Pumpkin Spice Café " J'ai aimé chacun de ses livres plus que le précédent. " Ali Hazelwood, autrice de The Love Hypothesis " Emily Henry est une de mes autrices préférées. " Colleen Hoover, autrice de Jamais plus " Great Big Beautiful Life a tout ce qu'on aime dans un roman d'Emily Henry, et bien plus encore. Personne ne sait décrire l'alchimie entre les personnages comme Emily Henry. Vous tomberez forcément sous le charme d'Alice et Hayden ! " Beth O'Leary, autrice de A moi la nuit, toi le jour " Un vrai bonheur. Bourré d'humour et élaboré d'une main de maître, Great Big Beautiful Life est un roman qui nous parle des chemins sinueux et des impasses dangereuses de la vie, ainsi que de la manière dont l'amour peut nous aider à sortir du labyrinthe. " Kaliane Bradley, autrice du Ministère du Temps " Une belle histoire d'amour sur les choix que l'on fait et les fils qui nous lient. Réfléchie, émouvante, et délicieusement tendre. Emily Henry est aussi captivante que jamais. " B. K. Borison, autrice de L'Esprit de Noël " Une histoire d'amour grandiose et passionnée, qui dégage en même temps une tendresse intimiste extrêmement touchante. Magnifique. " Bolu Babalola, autrice de Honey and Spice " Great Big Beautiful Life bouillonne de désir et scintille de secrets et de scandales, le tout sur fond d'été torride en Géorgie. Un livre réjouissant ! " Evie Woods, autrice de La Librairie disparue " Une fois de plus, Emily Henry a frappé fort ! Great Big Beautiful Life est un mélange fascinant de reparties cinglantes et d'émotions sincères, qui m'a captivée dès la première ligne et m'a tenue en haleine jusqu'à la dernière. " Elle Kennedy, autrice de la saga " Off Campus "