Au lycée, Gwen avait appris une citation de Shakespeare selon laquelle la musique constituait la nourriture de l'amour. En lisant cela pour la première fois à seize ans, Gwen avait songé que sa vie amoureuse était peut-être sur la bonne voie. Aujourd'hui, après onze années consacrées au violon et un zéro pointé en grandes histoires d'amour, elle se disait que Shakespeare racontait peut-être n'importe quoi. Gwen Jackson est une violoniste autodidacte. Xander Thorne est tout le contraire : un violoncelliste imbuvable issu d'une grande lignée de musiciens. Ils jouent dans le même orchestre, à Manhattan, mais c'est à peine s'il a conscience de son existence. Quand on propose à Gwen de devenir premier violon - un poste que Xander convoite depuis des années - une rivalité s'installe entre eux. Alors qu'ils sont contraints d'interpréter des morceaux à deux, il devient évident que leur alchimie électrique pourrait donner lieu à des prestations digne des plus grands virtuoses. Mais pour cela, ils doivent accorder leurs violons et résister à l'envie qui les dévore... "La scène du violoncelle va changer votre vie". Ali Hazelwood, autrice de The Love Hypothesis "Une romance 100% magique". Christina Lauren, autrice de L'Anti-Lune de miel "La relation intense et torride entre Gwen et Xander pourrait vous donner envie de détourner le regard. Et vous vous souvenez de la scène de poterie dans Ghost ? Imaginez la même chose avec un violoncelle". The Washington Post "Le roman de Julie Soto s'envole telle la plus belle des symphonies. (Et je ne regarderai plus jamais un violoncelle de la même façon...)" Jodi Picoult, autrice de Mon nom ne suffit pas "Not Another Love Song est indéniablement une lecture 5 étoiles. Ce livre continuera à vous faire vibrer des jours après avoir tourné la dernière page. Julie Soto n'a pas tardé à se faire une place parmi les plus grandes autrices de romance". Julie Murphy et Sierra Simone, autrices de A Merry Little Meet Cute "Tel un baume composé de toutes vos mélodies préférées, Not Another Love Song est le remède parfait aux chagrins d'amour. Julie Soto assure comme toujours ! " Ashley Poston, autrice de The Seven Year Slip "Julie Soto rend la musique philharmonique carrément sexy". Publishers Weekly "Une composition absolument magistrale ! A travers la romance passionnée d'Alex et de Gwen, Julie Soto nous fait vivre un intense crescendo, nous transporte avec fluidité et surtout nous fait ressentir ces émotions profondes que l'on ressent à l'écoute d'un morceau de musique exceptionnel. Tour à tour drôle, émouvant et torride, je n'ai pas pu lâcher Not Another Love Song ! " Rosie Danan, autrice de Do Your Worst "C'est la romance la plus sublime, addictive et enthousiasmante que j'ai lue depuis des lustres, Not Another Love Song est un divertissement de haut vol. L'histoire de Gwen et Xander est un parfait mélange de tendresse, d'angoisse et de chaleur incendiaire". Tarah Dewitt, autrice de Savor It