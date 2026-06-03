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#Roman francophone

Forget Me Not

Julie Soto

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Je ne crois pas que les engagements de long terme du type mariage fonctionnent, mais je crois à l'amour. Il peut être fugace et peu fiable, rarement durable, mais je crois sincèrement qu'il existe. Je sais que ma mère a été amoureuse de nombre de ses maris, mais le mariage était le moyen le plus sûr de tuer ces sentiments dans l'oeuf. J'ai un jour été amoureuse, et cela n'a pas duré non plus. Avec une mère qui s'est mariée plus de fois qu'elle ne peut le compter sur ses doigts, Ama Torres a décidé que le mariage n'était pas son truc. En revanche, gérer celui des autres ? Ca, c'est génial. Cependant, quand une influenceuse célébrissime lui demande de planifier la cérémonie, un léger problème se pose : les futures mariées ont déjà engagé Elliot Bloom pour s'occuper des fleurs. C'est un excellent fleuriste, là n'est pas la question. Mais il se pourrait qu'ils soient sortis ensemble il y a quelques années et que cela se soit (très) mal terminé. Organiser ce mariage de stars changerait tout pour Ama, mais avec Elliot dans les parages, la fête risque d'être épineuse. "Julie Soto est mon autrice préférée, point barre. Je lirai tout ce qu'elle écrira. J'ai adoré chaque seconde". Ali Hazelwood, autrice de The Love Hypothesis "Un bouquet d'épines et de roses... un régal pour celles et ceux qui aiment les mariages et les fleuristes sexy". Abby Jimenez, autrice de Le Temps d'un été

Par Julie Soto
Chez Hauteville

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Auteur

Julie Soto

Editeur

Hauteville

Genre

Comédie romantique et humorist

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Forget Me Not

Julie Soto trad. Benoît Robert

Paru le 03/06/2026

384 pages

Hauteville

8,95 €

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