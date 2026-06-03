Les Loups-Garous de Thiercelieux - La Lignée

LE ROMAN OFFICIEL INSPIRE DU JEU CULTE Paris, 1889. Jenny descend d'une longue lignée de sorcières et de sorciers, dont la mission est de traquer, puis de supprimer les loups-garous qui menacent la population aux quatre coins du monde. Avec leurs déménagements incessants, Jenny n'a jamais eu d'amis. Ses parents ne l'autorisent pas encore à chasser avec eux, et si elle doit passer une heure de plus dans sa chambre, elle va exploser. Son rêve : trouver un remède pour " guérir " le virus lupin. Et quel meilleur endroit que le village de Thiercelieux pour mettre en pratique ses connaissance ? " J'ai dix-sept ans, j'ai appris de multiples sortilèges, symboles magiques et potions, et je me sens prête. " Un merveilleux roman d'amitié et de mystère, d'après le jeu culte Les Loups-Garous de Thiercelieux, créé par Philippe des Pallières et Hervé Marly, édité par le studio Zygomatic au sein du groupe Asmodee, et adapté en film et en jeu télévisé.