La Marche des neuf

"Tout ce sang. Et après ne pas savoir où aller". Grèce, printemps 1949. La guerre civile touche à sa fin et les généraux de l'Armée démocratique, vaincue, ordonnent la dispersion de leurs troupes. Neuf partisans soudain livrés à eux-mêmes, sans eau et sans refuge sous un soleil de plomb, progressent la peur au ventre dans le massif du Taygète, à la merci des soldats ennemis et des civils qui n'hésitent pas à les prendre en chasse. A travers le destin de ces fugitifs liés les uns aux autres par la force du désespoir, ce récit bref au ton aussi sec que les paysages arides du Péloponnèse, mais pourtant d'une profonde humanité, rappelle l'insuffisance du langage pour dire toute la cruauté des hommes en temps de guerre.