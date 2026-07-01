Man of rust Tome 4

"Tu as un coeur, toi". Après un combat acharné contre Simon, le commandant en second de "Fumée" , Luo et Rabi ont rejoint la milice. Sous les ordres de Shishi, le chef doté d'un sixième sens "tabou" , ils se lancent dans une guerre révolutionnaire pour renverser l'archevêque ! La surface et les enfers, la milice et l'archevêque, les Tetsujin et les humains... Les coeurs s'entremêlent et font trembler le monde ! La saga fantastique "Sixième sens" touche à sa fin ! - Résumé non contractuel -