Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Manga

Man of rust Tome 4

Kei Urushiro

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
"Tu as un coeur, toi". Après un combat acharné contre Simon, le commandant en second de "Fumée" , Luo et Rabi ont rejoint la milice. Sous les ordres de Shishi, le chef doté d'un sixième sens "tabou" , ils se lancent dans une guerre révolutionnaire pour renverser l'archevêque ! La surface et les enfers, la milice et l'archevêque, les Tetsujin et les humains... Les coeurs s'entremêlent et font trembler le monde ! La saga fantastique "Sixième sens" touche à sa fin ! - Résumé non contractuel -

Par Kei Urushiro
Chez Kazé Editions

|

Auteur

Kei Urushiro

Editeur

Kazé Editions

Genre

Shonen/garçon

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Man of rust Tome 4 par Kei Urushiro

Commenter ce livre

 

Man of rust Tome 4

Kei Urushiro

Paru le 01/07/2026

Kazé Editions

7,29 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782820354792
9782820354792
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Radio France : une rentrée mouvementée pour France Culture et France Inter À deux heures de la librairie la plus proche, elle achète 146 livres en une journée Étienne Klein écarté de France Culture après le retrait de son doctorat Hachette en deuil après le décès de sa directrice des droits jeunesse
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.