Constellations Cruelles - Tome 01

Pour rester à ses côtés, elle est prête à tout... même à ne plus l'aimer. Fuyuki, Eri et Kyô sont amis d'enfance. Maintenant à la fac, les deux premières restent inséparables, Eri trouvant en Fuyuki une confidente toujours prête à l'épauler dans ses relations. Mais en secret, cette dernière nourrit depuis longtemps des sentiments pour son amie... alors quand Kyô prend son courage à deux mains et déclare sa flamme à Eri, il fait vaciller le fragile équilibre qui les unissait tous les trois. Pour préserver sa relation avec Eri, Fuyuki devra-t-elle renoncer à son amour ? Dans Constellations cruelles, Shinoa explore les relations complexes de jeunes adultes aux désirs entravés. Sous sa plume d'une délicatesse infinie, leurs trajectoires douces-amères se mêlent avec réalisme et poésie. Série en 5 tomes