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Beryl : de paysan à maître d'armes T05

Shigeru Sagazaki

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Quand un simple instructeur de campagne se révèle être une légende de l'épée ! Alors qu'il n'avait pas du tout envie... Afin de retrouver la dépouille de sa soeur, Mewi s'infiltre dans l'église sphénite de Baltrene. Mais sur place, elle tombe nez à nez avec Beryl, venu lui aussi enquêter sur ce lieu chargé de mystères. Malheureusement, leur intrusion ne passe pas inaperçue et bientôt, les membres de l'ordre de chevalerie ecclésial surgissent. Beryl n'a alors d'autre choix que d'engager le combat. Quels sombres secrets l'évêque dissimule-t-il derrière ces murs sacrés ? Combats à couper le souffle, aventure et magie : découvrez le phénomène incontournable d'heroic fantasy qui a conquis tout le Japon !

Par Shigeru Sagazaki
Chez Nobi Nobi

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Auteur

Shigeru Sagazaki

Editeur

Nobi Nobi

Genre

Manga

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Beryl : de paysan à maître d'armes T05

Shigeru Sagazaki

Paru le 03/06/2026

160 pages

Nobi Nobi

7,20 €

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