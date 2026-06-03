Beryl : de paysan à maître d'armes T05

Quand un simple instructeur de campagne se révèle être une légende de l'épée ! Alors qu'il n'avait pas du tout envie... Afin de retrouver la dépouille de sa soeur, Mewi s'infiltre dans l'église sphénite de Baltrene. Mais sur place, elle tombe nez à nez avec Beryl, venu lui aussi enquêter sur ce lieu chargé de mystères. Malheureusement, leur intrusion ne passe pas inaperçue et bientôt, les membres de l'ordre de chevalerie ecclésial surgissent. Beryl n'a alors d'autre choix que d'engager le combat. Quels sombres secrets l'évêque dissimule-t-il derrière ces murs sacrés ? Combats à couper le souffle, aventure et magie : découvrez le phénomène incontournable d'heroic fantasy qui a conquis tout le Japon !