Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Code de la route

Activ Permis, Permis Activ

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le Code de la route le PLUS COMPETITIF du marché ! TOUTE LA REGLEMENTATION A JOUR POUR 2027 + UN CODE pour ACCES GRATUIT à 600 QUESTIONS D'ENTRAINEMENT sur code-en-ligne. com ! Pour vous préparer chez vous et à votre rythme, révisez et testez vos connaissances avec le code de la route 2027, partenaire des auto-écoles. Ce manuel complet de 320 pages, totalement mis à jour, vous garantit la clé du succès à l'épreuve du code de la route. > > De nombreux résumés et évaluations (250 questions) répartis sur l'ensemble des 10 thèmes officiels. >2 séries complètes de 40questions d'examen >5 séries d'examen et 5 sériesthématiques gratuites sur le site . com" (Lien -> http : //www. activpermis. com/)aux informations concernant l'évolution des lois et des règlementations.

Par Activ Permis, Permis Activ
Chez Editions du Toucan

|

Auteur

Activ Permis, Permis Activ

Editeur

Editions du Toucan

Genre

Code de la route

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Code de la route par Activ Permis, Permis Activ

Commenter ce livre

 

Code de la route

Activ Permis, Permis Activ

Paru le 01/07/2026

Editions du Toucan

9,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782810013401
9782810013401
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Radio France : une rentrée mouvementée pour France Culture et France Inter À deux heures de la librairie la plus proche, elle achète 146 livres en une journée Étienne Klein écarté de France Culture après le retrait de son doctorat Hachette en deuil après le décès de sa directrice des droits jeunesse
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.