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Chants et comptines de la nature

Perrine Boyer, Matskat, Virginie Schaeffer

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Chansons incontournables, reprises et créations originales sont rassemblées dans ce recueil inédit pour célébrer la nature en musique. Un livre-CD pour prendre plaisir à écouter et à apprendre 16 chansons et 6 comptines sur la nature parfaitement adaptées aux enfants de l'école maternelle. Coup de coeur En toutes saisons, passez un moment chaleureux et convivial en écoutant en famille les chants et les comptines sur la nature ? ! Laissez vos enfants s'émerveiller devant des illustrations joyeuses et pétillantes de Perrine Boyer et s'intéresser aux partitions des chansons... LES PLUS Des chansons pour célébrer la nature et des partitions à télécharger. Des illustrations fraiches et pleines de fantaisie. Un CD et un QR Code pour écouter les chants et comptines. Une fabrication de qualité, solide et résistante aux petites mains. Une fabrication 100% française, éthique et engagée.

Par Perrine Boyer, Matskat, Virginie Schaeffer
Chez Accès Editions

|

Auteur

Perrine Boyer, Matskat, Virginie Schaeffer

Editeur

Accès Editions

Genre

Albums 3 ans et +

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Chants et comptines de la nature

Perrine Boyer, Matskat, Virginie Schaeffer

Paru le 03/06/2026

40 pages

Accès Editions

16,00 €

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Scannez le code barre 9782383212614
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