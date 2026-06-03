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LE TRÉSOR DE MIELINE

Mélanie Grandgirard, Alexandra Fontanel

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Après un long sommeil, Mieline se réveille en même temps que le printemps. Très vite, son ventre gargouille ? ! L'oursonne se laisse alors porter par ses sens et trouve un trésor à déguster. Mais le lendemain, comment faire pour le retrouver ?? Une histoire en randonnée qui éveille les cinq sens... et met à l'honneur les trésors que nous offre la nature. Coup de coeur Au travers de cet album, le petit lecteur éveille ses sens à la nature ? : il imagine le chant des oiseaux, et le bourdonnement des abeilles... Il se représente aussi les odeurs des fleurs et des sous-bois la sensation d'herbes mouillées et le goût de la pomme... Il apprend aussi comment les abeilles produisent le miel et comment les oursons gourmands le trouvent ? ! Un livre tendre, qui mobilise l'imagination et les sens ? !

Par Mélanie Grandgirard, Alexandra Fontanel
Chez Accès Editions

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Auteur

Mélanie Grandgirard, Alexandra Fontanel

Editeur

Accès Editions

Genre

Albums 3 ans et +

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LE TRÉSOR DE MIELINE

Mélanie Grandgirard, Alexandra Fontanel

Paru le 03/06/2026

32 pages

Accès Editions

13,00 €

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Scannez le code barre 9782383212508
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