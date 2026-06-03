LE TRÉSOR DE MIELINE

Après un long sommeil, Mieline se réveille en même temps que le printemps. Très vite, son ventre gargouille ? ! L'oursonne se laisse alors porter par ses sens et trouve un trésor à déguster. Mais le lendemain, comment faire pour le retrouver ?? Une histoire en randonnée qui éveille les cinq sens... et met à l'honneur les trésors que nous offre la nature. Coup de coeur Au travers de cet album, le petit lecteur éveille ses sens à la nature ? : il imagine le chant des oiseaux, et le bourdonnement des abeilles... Il se représente aussi les odeurs des fleurs et des sous-bois la sensation d'herbes mouillées et le goût de la pomme... Il apprend aussi comment les abeilles produisent le miel et comment les oursons gourmands le trouvent ? ! Un livre tendre, qui mobilise l'imagination et les sens ? !