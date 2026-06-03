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ARIA : Nouvelles contrées - Le Continent du Phénix

FibreTigre

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"Partez à la découverte de nouvelles contrées" Un nouveau continent mystérieux a été découvert sur le monde d'Aria : le continent du Phénix. Il abrite désormais la Nouvelle-Aria, la plus grande colonie de l'empire de la Reine des Rois, sorte d'état-tampon entre le royaume de la Foi et le royaume de la Loi qui se partagent le reste du continent. Mais la guerre couve entre les deux royaumes rivaux... Et d'autres périls guettent le continent. Quel camp choisirez-vous ? Partout, on recrute des troupes comme la vôtre pour conquérir ou défendre, et tous les moyens sont bons, de la force à la diplomatie en passant par la ruse et les artifices. Le Continent du Phénix est à la fois une campagne complète et un jeu de rôle indépendant. Cette nouvelle aventure dans le JDR fantasy ARIA a été jouée dans la saison 4 de l'émission Game of rôles, mais nul besoin d'avoir fait les autres campagnes de la gamme ou d'avoir vu l'actual play. Débutants bienvenus ! Laissez-vous embarquer à la découverte d'un nouveau continent plein de surprises et de mystères : Tourneau et ses élevages d'oiseaux, Posélénié, colonie de Kniga aux allures steampunk, Mont-Royal, cité lacustre, et la Nouvelle-Aria, en état de siège.

Par FibreTigre
Chez Elder Craft

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Auteur

FibreTigre

Editeur

Elder Craft

Genre

Jeux

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ARIA : Nouvelles contrées - Le Continent du Phénix

FibreTigre

Paru le 03/06/2026

336 pages

Elder Craft

45,00 €

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Scannez le code barre 9782380240849
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