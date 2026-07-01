Le notaire et l'impôt

Le 122e Congrès des notaires de France consacre pour la première fois son Rapport annuel à une réflexion d'ensemble sur le rôle du notaire face à l'impôt , thème transversal qui irrigue l'intégralité de la pratique notariale. Depuis la loi fondatrice du 26 février 1794, le notaire exerce en effet une double mission régalienne : authentifier les actes et appliquer la loi fiscale en collectant l'impôt . Dans un système comptant près de 480 impôts et taxes, cette responsabilité place les notaires au coeur du recouvrement, de la sécurité juridique et de l'équilibre entre intérêt général et protection des contribuables. Face à une fiscalité devenue complexe, mouvante et parfois incohérente, le Congrès fixe deux ambitions majeures : - simplifier les règles fiscales pour en renforcer la lisibilité ; - encourager la stabilité indispensable à la confiance et à l'activité économique. Le Rapport dresse un inventaire des principales difficultés d'application du droit fiscal , éclaire les contradictions entre fiscalité et droit civil, identifie les zones d'ombre sources d'insécurité, et propose des solutions concrètes et opérationnelles pour améliorer la pratique et protéger le contribuable. Sans jamais prendre position sur la nature ou le niveau de l'impôt - prérogatives exclusives du législateur - il contribue au débat public par une analyse rigoureuse nourrie de l'expérience des praticiens. L'ouvrage s'articule autour de trois commissions complémentaires : 1. Collecter et accompagner : une mission authentique Cette commission explore la spécificité du notaire, "magistrat de l'amiable" , qui concilie perception du juste impôt et devoir de conseil. Elle clarifie les mécanismes de contrôle et de redressement fiscal, ainsi que les limites de la responsabilité professionnelle. 2. Les opérations à titre gratuit : entre impôt anticipé et impôt subi Elle analyse les enjeux fiscaux des donations et successions, les régimes applicables, les incertitudes et incohérences rencontrées, et propose des orientations pour sécuriser les transmissions familiales dans un contexte administratif exigeant. 3. Les opérations à titre onéreux : l'imposition du capital de sa détention à sa mutation Cette commission étudie la fiscalité des ventes, partages et opérations particulières, depuis l'entrée du bien dans le patrimoine jusqu'à sa cession. Elle donne aux praticiens les outils pour poser les bonnes questions et offrir les solutions les plus sûres aux particuliers comme aux entreprises. A travers ces trois axes, le Rapport constitue une référence doctrinale de premier plan , destinée aux notaires, aux professionnels du droit et du chiffre, aux universitaires, aux pouvoirs publics ainsi qu'à tous ceux - citoyens comme entreprises - qui cherchent une analyse claire, cohérente et sécurisée de la fiscalité appliquée par les notaires .