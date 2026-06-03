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Mercy - Une enquête d'Atlee Pine

David Baldacci

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"Une enquête palpitante, des rebondissements à couper le souffle, à lire absolument ! " Jérôme Toledano, librairie Les Cyclades L'agent du FBI Atlee Pine arrive au terme d'un long périple pour découvrir ce qui est arrivé à sa soeur jumelle, Mercy, qui a été enlevée alors qu'elles n'avaient que six ans - un drame qui a détruit sa famille et laissé Atlee marquée physiquement et mentalement. Elle savait que sa soeur et ses parents étaient quelque part. Et elle devait les retrouver. Morts ou vifs. Atlee et son assistante, Carol Blum, découvrent enfin la vérité. Mais la vérité fait mal. Et la douleur rend plus forte. Forte au point de pardonner ? Alors qu'elles découvrent une série de mensonges, assortis de cupidité, de peur et de vengeance, elles doivent faire face à un dernier défi. Un défi plus mortel et plus dangereux qu'elles n'auraient pu imaginer. Le retour en France de David Baldacci, l'un des auteurs de thrillers les plus vendus et les plus appréciés au monde. Faites-lui confiance pour vous emmener au coeur de l'action avec sa nouvelle héroïne, Atlee Pine.

Par David Baldacci
Chez Talent sport

|

Auteur

David Baldacci

Editeur

Talent sport

Genre

Thrillers

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Mercy - Une enquête d'Atlee Pine

David Baldacci

Paru le 03/06/2026

448 pages

Talent sport

9,60 €

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