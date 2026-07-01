La colère chez l'enfant (Dys, TDAH, TOP, TSA...)

Derrière la colère d'un enfant porteur de troubles du neurodéveloppement (TND), se cache un être qui se sent dépassé. L'aider à comprendre son mode de fonctionnement, c'est lui donner les clés pour réguler sa propre tempête interne. Dans toutes les situations impliquant de la colère, il y a un événement, une situation spécifique qui déclenche une surcharge d'émotion. C'est le "déclencheur" . Un élément perturbateur et inattendu qui vient bouleverser l'équilibre initial de l'enfant. Ce déclencheur est unique, sachant que les niveaux de tolérance diffèrent suivant l'âge et le profil cognitif de chacun. Lorsqu'un enfant fait face à un déclencheur, la colère est son seul moyen de communication, puisqu'il n'a pas assez de maturité neurologique pour gérer rationnellement ses émotions et ses frustrations. La colère devient alors instinctivement le mode d'expression de sa douleur, de son besoin non satisfait. Vous trouverez dans cet ouvrage : - Les clés pour comprendre les mécanismes et les déclencheurs de la colère chez les enfants porteurs de troubles (Dys, TDAH, TOP, TSA...). - Un descriptif détaillé du mode de fonctionnement et les réactions de chaque profil, pour décoder les signaux d'alertes. - Les outils adaptés à chaque cas, pour anticiper, reconnaitre et gérer les diverses crises de colère. - Repérer les difficultés de votre enfant afin de mettre en place les aménagements nécessaires. - Des stratégies efficaces pour qu'il puisse s'auto-réguler. Avec le bon accompagnement, votre enfant peut apprendre à gérer ses colères et grandir sereinement.