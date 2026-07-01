Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

La colère chez l'enfant (Dys, TDAH, TOP, TSA...)

Martine Prat

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Derrière la colère d'un enfant porteur de troubles du neurodéveloppement (TND), se cache un être qui se sent dépassé. L'aider à comprendre son mode de fonctionnement, c'est lui donner les clés pour réguler sa propre tempête interne. Dans toutes les situations impliquant de la colère, il y a un événement, une situation spécifique qui déclenche une surcharge d'émotion. C'est le "déclencheur" . Un élément perturbateur et inattendu qui vient bouleverser l'équilibre initial de l'enfant. Ce déclencheur est unique, sachant que les niveaux de tolérance diffèrent suivant l'âge et le profil cognitif de chacun. Lorsqu'un enfant fait face à un déclencheur, la colère est son seul moyen de communication, puisqu'il n'a pas assez de maturité neurologique pour gérer rationnellement ses émotions et ses frustrations. La colère devient alors instinctivement le mode d'expression de sa douleur, de son besoin non satisfait. Vous trouverez dans cet ouvrage : - Les clés pour comprendre les mécanismes et les déclencheurs de la colère chez les enfants porteurs de troubles (Dys, TDAH, TOP, TSA...). - Un descriptif détaillé du mode de fonctionnement et les réactions de chaque profil, pour décoder les signaux d'alertes. - Les outils adaptés à chaque cas, pour anticiper, reconnaitre et gérer les diverses crises de colère. - Repérer les difficultés de votre enfant afin de mettre en place les aménagements nécessaires. - Des stratégies efficaces pour qu'il puisse s'auto-réguler. Avec le bon accompagnement, votre enfant peut apprendre à gérer ses colères et grandir sereinement.

Par Martine Prat
Chez Editions Brissot Paginations

|

Auteur

Martine Prat

Editeur

Editions Brissot Paginations

Genre

Histoire de la psychologie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La colère chez l'enfant (Dys, TDAH, TOP, TSA...) par Martine Prat

Commenter ce livre

 

La colère chez l'enfant (Dys, TDAH, TOP, TSA...)

Martine Prat

Paru le 01/07/2026

90 pages

Editions Brissot Paginations

17,99 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782494825192
9782494825192
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Radio France : une rentrée mouvementée pour France Culture et France Inter À deux heures de la librairie la plus proche, elle achète 146 livres en une journée Étienne Klein écarté de France Culture après le retrait de son doctorat Hachette en deuil après le décès de sa directrice des droits jeunesse
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.