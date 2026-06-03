Hero Organization Tome 1

Dans l'espace, personne ne vous entend vous venger Confrontés à une multitude de problèmes menaçant leur survie sur Terre, les humains ont lancé une vaste campagne de colonisation spatiale lors de la deuxième moitié du XXIe siècle. Une centaine d'années plus tard, un nouveau péril se présente sous la forme de mystérieuses créatures appelées "star beasts". Pour les combattre, les Terriens construisent de gigantesques armures robotiques : les AIGIS. Leurs pilotes, qui défendent les colonies spatiales au risque de leur vie, sont de véritables héros aux yeux du peuple. Ryu Tyler est ouvrier dans une usine de fabrication d'AIGIS. Il ne roule pas sur l'or mais vit heureux en compagnie de son fils Leo. Ceci est l'histoire d'un homme ordinaire qui devient un héros.