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2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

Magnétique

Stéphane Jézéquel

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Un décor méditerranéen de carte postale, bleu saphir avec une petite bergerie sur des terres encore sauvages, fouettées par un meltem au parfum d'ouzo. Un couple aussi, jeune et amoureux, elle surtout, à la beauté irréelle, à la présence magnétique. Voilà où l'écrivain breton invite le lecteur à jeter l'ancre. Mais soudain, dans cette Grèce moderne qui n'a rien oublié de ses racines les plus profondes, les plus secrètes, tout s'emballe dans un bleu pétrole nauséeux. La Nature adresse alors un message sévère et intransigeant à l'humanité mondialiste, ce colosse aux pieds d'argile, avec son tourisme de masse galopant et sa surconsommation. Dans ce roman engagé qui tangue entre le réel et le surnaturel, Stéphane Jézéquel nous offre une narration poétique, haletante et remet au goût du jour ce fabuleux message des textes de l'Antiquité où les dieux frappaient l'arrogance humaine. Du grand art qui fleure bon le Godard.

Par Stéphane Jézéquel
Chez Les Editions de La Mêsonetta

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Auteur

Stéphane Jézéquel

Editeur

Les Editions de La Mêsonetta

Genre

Littérature française

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Magnétique

Stéphane Jézéquel

Paru le 01/07/2026

206 pages

Les Editions de La Mêsonetta

22,50 €

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