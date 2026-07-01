Un décor méditerranéen de carte postale, bleu saphir avec une petite bergerie sur des terres encore sauvages, fouettées par un meltem au parfum d'ouzo. Un couple aussi, jeune et amoureux, elle surtout, à la beauté irréelle, à la présence magnétique. Voilà où l'écrivain breton invite le lecteur à jeter l'ancre. Mais soudain, dans cette Grèce moderne qui n'a rien oublié de ses racines les plus profondes, les plus secrètes, tout s'emballe dans un bleu pétrole nauséeux. La Nature adresse alors un message sévère et intransigeant à l'humanité mondialiste, ce colosse aux pieds d'argile, avec son tourisme de masse galopant et sa surconsommation. Dans ce roman engagé qui tangue entre le réel et le surnaturel, Stéphane Jézéquel nous offre une narration poétique, haletante et remet au goût du jour ce fabuleux message des textes de l'Antiquité où les dieux frappaient l'arrogance humaine. Du grand art qui fleure bon le Godard.