Bouger après 60 ans

50 exercices illustrés Des techniques pratiques adaptées à chaque sport Des étirements personnalisés 3 vidéos d'entraînements quotidiens Contre l'idée qu'il vaut mieux restreindre ses mouvements avec l'âge, Marc Picard, ostéopathe et kinésithérapeute depuis quarante-cinq ans, nous guide pour apprendre à bouger comme il faut, c'est-à-dire sans provoquer de douleurs superflues. Il décrypte les mécanismes qui altèrent le fonctionnement de nos articulations et de notre colonne vertébrale, pour nous aider à ralentir leur vieillissement. En combinant explications physiologiques et exercices pratiques (respiration, flexibilité, renforcement), cet ouvrage donne aux seniors les clés pour préserver leur capital physique, retrouver confiance en leur équilibre et continuer à pratiquer leurs passions - randonnée, natation ou golf - sans douleur inutile. Dans un contexte de sédentarisation, il sera aussi utile à tous ceux qui ne bougent pas assez, et qui ne savent par où commencer.