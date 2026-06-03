Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Bouger après 60 ans

Marc Picard, Noémie Baracco-Scherer

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
50 exercices illustrés Des techniques pratiques adaptées à chaque sport Des étirements personnalisés 3 vidéos d'entraînements quotidiens Contre l'idée qu'il vaut mieux restreindre ses mouvements avec l'âge, Marc Picard, ostéopathe et kinésithérapeute depuis quarante-cinq ans, nous guide pour apprendre à bouger comme il faut, c'est-à-dire sans provoquer de douleurs superflues. Il décrypte les mécanismes qui altèrent le fonctionnement de nos articulations et de notre colonne vertébrale, pour nous aider à ralentir leur vieillissement. En combinant explications physiologiques et exercices pratiques (respiration, flexibilité, renforcement), cet ouvrage donne aux seniors les clés pour préserver leur capital physique, retrouver confiance en leur équilibre et continuer à pratiquer leurs passions - randonnée, natation ou golf - sans douleur inutile. Dans un contexte de sédentarisation, il sera aussi utile à tous ceux qui ne bougent pas assez, et qui ne savent par où commencer.

Par Marc Picard, Noémie Baracco-Scherer
Chez Actes Sud Editions

|

Auteur

Marc Picard, Noémie Baracco-Scherer

Editeur

Actes Sud Editions

Genre

Forme sénior

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Bouger après 60 ans par Marc Picard, Noémie Baracco-Scherer

Commenter ce livre

 

Bouger après 60 ans

Marc Picard, Noémie Baracco-Scherer

Paru le 03/06/2026

176 pages

Actes Sud Editions

21,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782330222543
9782330222543
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Pourquoi les bibliothécaires vérifient désormais les livres “fantômes” Erri De Luca : “Je suis sioniste”, “pas de génocide à Gaza”, parole contraire et géométrie variable ? Partir à l'aventure en suivant l'itinéraire du livre de la première femme prix Nobel de littérature Partout en France, les libraires bricolent de nouveaux modèles pour survivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.