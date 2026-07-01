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#Polar

Ainsi va le monde

Jake Hinkson

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Après une violente dispute avec son amant Jason, Alice quitte l'appartement en pleine nuit. En cherchant sa voiture, la jeune femme est agressée par un inconnu. Elle se défend, s'empare du couteau de son assaillant et le frappe mortellement. Paniquée, Alice abandonne le corps, jette l'arme et retourne chez Jason. Terrifiée à l'idée d'appeler la police, elle accepte de revenir avec lui sur les lieux du dramepour effacer toute trace de son passage. Mais sur place, le couteau et le cadavre ont mystérieusement disparu. C'est sombre et violent, parfaitement amoral, mais totalement irrésistible. France Inter

Par Jake Hinkson
Chez Gallmeister

|

Auteur

Jake Hinkson

Editeur

Gallmeister

Genre

Romans policiers

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Ainsi va le monde

Jake Hinkson trad. Sophie Aslanides

Paru le 01/07/2026

416 pages

Gallmeister

11,90 €

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