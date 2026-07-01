Ainsi va le monde

Après une violente dispute avec son amant Jason, Alice quitte l'appartement en pleine nuit. En cherchant sa voiture, la jeune femme est agressée par un inconnu. Elle se défend, s'empare du couteau de son assaillant et le frappe mortellement. Paniquée, Alice abandonne le corps, jette l'arme et retourne chez Jason. Terrifiée à l'idée d'appeler la police, elle accepte de revenir avec lui sur les lieux du dramepour effacer toute trace de son passage. Mais sur place, le couteau et le cadavre ont mystérieusement disparu. C'est sombre et violent, parfaitement amoral, mais totalement irrésistible. France Inter