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#Roman francophone

La Femme d'un autre et le Mari sous le lit

Fédor Mikhaïlovitch Dostoïevski

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Un homme - le mari -, soupçonnant sa femme de le tromper, n'a de cesse qu'il n'ait confondu la gourgandine : qu'il batte pavé par une nuit glaciale, qu'il parcoure les coulisses de l'opéra à la recherche de l'auteur d'un billet prétendument adressé à l'épouse ou - le titre en laisse augurer - qu'il se retrouve pris au piège sous un lit, qui n'est pas le bon, aucun ridicule ne lui est épargné. Pochade que l'on a pu croire prévue pour le théâtre, ce court récit met l'accent sur la verve comique, qui animait aussi - et ici de manière surprenante - le grand écrivain.

Par Fédor Mikhaïlovitch Dostoïevski
Chez Actes Sud Editions

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Auteur

Fédor Mikhaïlovitch Dostoïevski

Editeur

Actes Sud Editions

Genre

Littérature russe

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La Femme d'un autre et le Mari sous le lit

Fédor Mikhaïlovitch Dostoïevski trad. André Markowicz

Paru le 03/06/2026

80 pages

Actes Sud Editions

6,10 €

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