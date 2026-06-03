La Femme d'un autre et le Mari sous le lit

Un homme - le mari -, soupçonnant sa femme de le tromper, n'a de cesse qu'il n'ait confondu la gourgandine : qu'il batte pavé par une nuit glaciale, qu'il parcoure les coulisses de l'opéra à la recherche de l'auteur d'un billet prétendument adressé à l'épouse ou - le titre en laisse augurer - qu'il se retrouve pris au piège sous un lit, qui n'est pas le bon, aucun ridicule ne lui est épargné. Pochade que l'on a pu croire prévue pour le théâtre, ce court récit met l'accent sur la verve comique, qui animait aussi - et ici de manière surprenante - le grand écrivain.