Les jardins de Torcello

Jess, jeune Française résidant à Venise, est guide touristique. Elle arpente la ville dans ses moindres recoins et découvre les nombreuses histoires qui la composent. Mais bientôt il faut déménager, et ce n'est pas chose aisée dans la Sérénissime. C'est alors qu'elle trouve un travail d'appoint auprès de Maxence Darsène. Fameux avocat pénaliste, vivant en couple avec l'exubérant Colin, il occupe une propriété au charme suranné, sur l'île de Torcello, où il poursuit un projet magnifique : redessiner, reconstituer, sauver les jardins qui bordent sa maison, depuis toujours livrés aux ravages de la montée des eaux...