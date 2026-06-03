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Les jardins de Torcello

Claudie Gallay

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Jess, jeune Française résidant à Venise, est guide touristique. Elle arpente la ville dans ses moindres recoins et découvre les nombreuses histoires qui la composent. Mais bientôt il faut déménager, et ce n'est pas chose aisée dans la Sérénissime. C'est alors qu'elle trouve un travail d'appoint auprès de Maxence Darsène. Fameux avocat pénaliste, vivant en couple avec l'exubérant Colin, il occupe une propriété au charme suranné, sur l'île de Torcello, où il poursuit un projet magnifique : redessiner, reconstituer, sauver les jardins qui bordent sa maison, depuis toujours livrés aux ravages de la montée des eaux...

Par Claudie Gallay
Chez Actes Sud Editions

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Auteur

Claudie Gallay

Editeur

Actes Sud Editions

Genre

Littérature française

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Les jardins de Torcello

Claudie Gallay

Paru le 03/06/2026

416 pages

Actes Sud Editions

9,90 €

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