Cahier d'écriture CE1

Grâce à Maître Lucas, votre enfant pourra apprendre à bien écrire ! Chaque page de ce cahier d'entrainement aborde l'écriture de plusieurs lettres avec : - Une leçon concise, visuelle et claire pour mémoriser les tracés pas à pas. - Des conseils pour expliquer l'importance du geste (posture, tenue du stylo, progression). - Des exercices progressifs pour s'entraîner à écrire. - Une vidéo éducative de Maître Lucas, facilement accessible grâce à un QR Code, pour que votre enfant visualise efficacement le tracé de chaque lettre de l'alphabet.