Voilà ce qu'elle avait besoin d'écrire : sa catharsis. Les mots ont toujours été son outil de prédilection pour appréhender le monde. Elle s'aperçoit aujourd'hui qu'ils l'aideront à passer cette période difficile. Et si les personnes qu'on croyait incapables de changer étaient celles qui nous enseignent ce que signifie vraiment être une famille ? Lorsqu'elle publie un livre sur les secrets d'un mariage réussi, juste avant de découvrir que son mari mène une double vie avec une autre femme, Lila Kennedy, maman de 42 ans, pense déjà avoir touché le fond. Elle est épuisée par sa rupture, par ses deux filles ingérables, par les travaux sans fin dans sa vieille maison qui s'écroule et par un beau-père obsédé par les plats de lentilles, qui emménage l'air de rien. Sa carrière est en chute libre et sa vie amoureuse pour le moins... compliquée. Alors quand son père, qu'elle n'a plus revu depuis qu'il est parti conquérir Hollywood trente-cinq ans plus tôt, refait soudainement surface, c'en est trop. Lila n'a plus le choix : il va falloir affronter le chaos et, peut-être, trouver un sens à tout ça. L'autrice best-seller, l'incontournable Jojo Moyes, est de retour avec un récit tendre, mordant et aussi imprévisible que la vie elle-même. " Personne ne dépeint mieux les femmes que Jojo Moyes - elle nous rappelle que nous comptons, même lorsque le monde tente de nous rendre invisibles. Il faut une véritable maîtrise pour raconter les vicissitudes de la vie de manière à la fois bouleversante et réconfortante, et son dernier roman prouve qu'il n'est jamais trop tard pour réécrire sa propre histoire " Jodi Picoult " Jojo Moyes est toujours aussi pertinente, drôle et brillante. Elle ne nous déçoit jamais. " Lisa Jewell " Nos vies sous le même ciel est à la fois drôle, émouvant et plein de sagesse : Jojo Moyes au sommet de son art. " Sophie Kinsella " Le meilleur livre qu'elle ait jamais écrit... mature, compatissant, empreint de sagesse. " Marian Keyes " Chaleureux, spirituel et merveilleux. Nos vies sous le même ciel est une histoire de famille et d'amitié, d'amour, de compassion et, surtout, un rappel essentiel de ce qui compte vraiment dans la vie. Le genre de livre qui vous fait sourire. " Chris Whitaker " Hilarant, poignant, authentique et drôle. Jojo Moyes combine la chaleur d'une comédie romantique à la Annabel Monaghan avec l'humanité d'un roman de Catherine Newman, créant une histoire qui vous fera autant rire que pleurer. Nos vies sous le même ciel offre un regard touchant et réaliste sur la vie familiale post-divorce d'une femme". Kirkus Reviews " Un roman qui déborde de joie. Jojo Moyes écrit avec chaleur et un sens de l'humour merveilleusement espiègle". The Times