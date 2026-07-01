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#Roman francophone

The Love-Haters

Katherine Center

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Et là, je découvris Hutch. Mister " No-Love " en personne. Et aussi notre prof de natation, apparemment. Sauf que Hutch ne doit absolument pas savoir que je ne sais pas nager. Katie Vaughn a déjà été brûlée par l'amour. Cette fois, c'est sa carrière qui risque de partir en fumée. Pour lui éviter le licenciement, son collègue Cole lui propose de réaliser un documentaire sur son frère, Tom " Hutch " Hutcheson, un irrésistible nageur sauveteur de la Garde côtière à Key West. Léger problème : Katie a menti sur ses compétences de nageuse. Autre léger détail : elle doit prétendre être la petite amie de Cole pour avoir le job. Cerise sur le gâteau : les deux frères se détestent. Direction le " paradis ", donc, où Katie s'enfonce dans ses mensonges. Entre deux catastrophes, elle va devoir affronter ses peurs... et peut être trouver le courage d'aimer à nouveau. Par l'autrice best-seller de The Bodyguard, bientôt adapté en film sur Netflix, avec Leighton Meester et Jared Padalecki ! " Un 10/10 absolu. Aussi drôle et tendre que les meilleures comédies romantiques des années 1990, mais avec la profondeur bouleversante propre à Katherine Center. J'aimerais pouvoir l'effacer de ma mémoire juste pour le relire pour la première fois. Une dose de joie pure. " Emily Henry, autrice de People We Meet on Vacation. "Une vraie ambiance à la Nora Ephron". Taylor Jenkins Reid, autrice des Sept Maris d'Evelyn Hugo "The Love Haters m'a fait éclater de rire et m'évader, comme tous les romans de Katherine Center savent si bien le faire". Jodi Picoult, autrice de Mon nom ne suffit pas "Katherine Center écrit des comédies romantiques avec un plaisir pur et sans fard". Christina Lauren, autrice de L'Anti-lune de miel

Par Katherine Center
Chez Hauteville

|

Auteur

Katherine Center

Editeur

Hauteville

Genre

Comédie romantique et humorist

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The Love-Haters

Katherine Center trad. Odile Carton

Paru le 01/07/2026

408 pages

Hauteville

18,95 €

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