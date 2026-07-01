Les Lionnes persanes

Des shir zan, des lionnes. Nous deux. Tu ne le vois pas, Ellie ? Un jour, toi et moi, on accomplira de grandes choses. On vivra notre propre vie, et on aidera les autres. On est sans doute que des lionceaux, pour l'instant, mais on deviendra des lionnes, des femmes fortes qui font bouger les choses. Téhéran, 1950. L'année de ses sept ans, Ellie a tout perdu : son père, son confort, et l'insouciance de son enfance dorée. Dans les ruelles modestes de son nouveau quartier, elle trouve refuge dans l'amitié lumineuse de Homa, une fillette courageuse et indomptable. Ensemble, elles apprennent à cuisiner, explorent les allées bigarrées du grand bazar et rêvent de devenir aussi fortes et libres que des lionnes. Mais lorsqu'Ellie retrouve le luxe et l'élitisme d'une vie bourgeoise, leurs chemins se séparent. Leurs retrouvailles, des années plus tard, viennent de nouveau bouleverser leur existence et réveiller leurs ambitions communes. Jusqu'à ce qu'un jour, la politique instable d'un Iran en pleine tourmente les pousse à une trahison lourde de conséquences. Par l'autrice du best-seller La Librairie de Téhéran. "Un portrait puissant et évocateur sur l'amitié, le féminisme et l'activisme politique". People "Un roman qui n'est pas sans rappeler Les Cerfs-volants de Kaboul et L'Amie prodigieuse. C'est une histoire fascinante". BookPage "Bouleversant et plein de vie". Adrienne Brodeur, autrice de Festin Sauvage "Ce roman réunit tous les ingrédients : courage, amitié, loyauté, difficultés, amour. ". . Mary Beth Keane, autrice de La Cuisinière "Un récit qui nous fait voyager en beauté". Jasmin Darznik, autrice de L'Oiseau captif "Tout à la fois superbement ficelé, magnifiquement écrit et peuplé de personnages frappants, attachants et si poignants". Elinor Lipman, autrice de L'Homme qui brisait les coeurs. "Aussi déchirant que magnifique". Sadeqa Johnson, autrice de The House of Eve