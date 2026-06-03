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Les Valkyries

Paulo Coelho

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En 1988, l'année où fut publié L'Alchimiste, Paulo Coelho et son épouse, Chris, entament un voyage de quarante jours dans le désert de Mojave, en Californie. Là, ils font la rencontre de Vahalla, la première des Valkyries - un groupe énigmatique de femmes parcourant le désert. Suivant son exemple, Paulo Coelho affronte les démons de son passé, cherche son ange gardien et s'interroge : sommes-nous condamnés à détruire ce que nous aimons le plus ? Comment, à force d'amour et de volonté, pouvons-nous changer notre destin et celui de nos semblables ?

Par Paulo Coelho
Chez J'ai lu

|

Auteur

Paulo Coelho

Editeur

J'ai lu

Genre

Littérature française

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Les Valkyries

Paulo Coelho trad. Elodie Dupau

Paru le 03/06/2026

224 pages

J'ai lu

8,00 €

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