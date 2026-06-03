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#Roman francophone

Comte et faux-semblants

Jenny Holiday

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Lorsqu'il n'écrit pas des poèmes, Edward Astley - alias Effie -, vicomte Featherfinch, passe son temps à éviter ses prétendantes. Héritier du comté, il sait qu'il devra se marier un jour. Hélas, il est déjà éperdument amoureux de Mlle Julianna Evans, la rédactrice en chef du magazine qui publie ses oeuvres. Malgré des années de correspondance, ils ne se sont jamais rencontrés. Pire : elle pense qu'Effie est une femme, nommée Euphemia. Aussi, lorsque Julianna décide de surprendre son amie de plume à Brighton, elle est sidérée. Les sentiments peuvent-ils être plus forts que le mensonge ?

Par Jenny Holiday
Chez J'ai lu

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Auteur

Jenny Holiday

Editeur

J'ai lu

Genre

Romance historique

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Comte et faux-semblants

Jenny Holiday trad. Nicole Hibert

Paru le 03/06/2026

384 pages

J'ai lu

8,20 €

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