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Le colosse venu d'Écosse

Sarah MacLean

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Alec Stuart, duc de Warnick, déteste Londres, où sa taille herculéenne et ses manières peu raffinées détonnent au sein de la bonne société - qui l'a surnommé le Démon des Highlands. Il est donc furieux de quitter sa chère Ecosse pour récupérer une pupille dont il ignorait l'existence. La petite sotte s'est laissé compromettre par un artiste ! Alec a déjà une solution pour régler le problème : il va marier cette Lily au plus vite, et peu importe à qui. Mais ça, c'était avant qu'il se retrouve face à cette rousse incendiaire, qui mérite bien son titre de plus belle femme d'Angleterre...

Par Sarah MacLean
Chez J'ai lu

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Auteur

Sarah MacLean

Editeur

J'ai lu

Genre

Romance historique

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Le colosse venu d'Écosse

Sarah MacLean trad. Paul Benita

Paru le 03/06/2026

384 pages

J'ai lu

7,90 €

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